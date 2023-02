Billy Summers di Stephen King diventerà un film | coinvolti nel progetto J J Abrams e Leonardo DiCaprio

Abrams insieme per adattare romanzoThe Boogeyman è diretto da Rob Savage ( Host ) e si basa su una sceneggiatura di Scott Beck e Bryan Woods ( A Quiet Place " Un posto tranquillo ) e ...... Wendell Pierce, Rachel Bilson, Jack Davenport, Molly Parker e i registiPorter , Marlee ...(Alvina August, The Boys), la receptionist Dolores Stubb (Kelli Ogmundson, Cavendish) e ...

Billy Summers di Stephen King diventerà un film, coinvolti nel ... Movieplayer

Billy Summers, i dettagli dell'adattamento da Stephen King di J.J. ... Ciak Magazine

Stephen King e J.J. Abrams insieme per una serie TV che adatta il romanzo Billy Summers Sky Tg24

Billy Summers, Stephen King torna con un romanzo inaspettato ilGiornale.it

Billy Summers: il romanzo di Stephen King diventa una serie TV Teleblog

Warner Bros si occuperà del film Billy Summers, tratto dal libro di Stephen King e prodotto da J.J. Abrams e Leonardo DiCaprio, forse coinvolti anche come regista e protagonista.In an exclusive today, Deadline have revealed that Stephen King's 2021 crime thriller novel Billy Summers has been acquired by Warner Bros. and produced by J.J. Abrams’ Bad Robot and Leonardo DiCaprio ...