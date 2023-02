“Beyoncé non verrà in Italia per colpa di Tiziano Ferro” | la risposta del cantante

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nelle ultime ore sui social network si è sparso il rumor chenonina cantare perdi. Ildi Latina ci ha tenuto a sottolineare che si tratta di una fake news. Il tutto sarebbe nato da una coincidenza nella data in cui si sarebbe dovuta esibire la star americana e nella quale invece canterà l’no. La polemica è partita dopo una storia pubblicata dall’account Instagram diTribedove veniva specificato il perché del rinvio della tappa milanese del Renaissance World Tour: “Dopo l’impossibilità di realizzare un concerto a metà giugno a San Siro, a causa del tour diche occuperà lo stadio per quattro giorni, ...

In un mondo die Taylor Swift, forse è meglio essere dei Jalisse. Le storie daperdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: le ultime su tecnologia, gadget, ambiente e diritti. ...Da questa notizia i fan disi sono scatenati contro il cantante italiano con commenti del tipo: "riesce a venire in Italia per colpa di Tiziano Ferro ", "Tiziano Ferro che ...

Caso Beyoncé in Italia: Tiziano Ferro costretto a spiegare che «non scelgo io chi suona a San Siro» Rolling Stone Italia

In che senso Beyoncé non si esibirà in Italia per «colpa» di Tiziano ... Cosmopolitan

«Beyoncé non viene in Italia per colpa di Tiziano Ferro». La replica del cantante: «Mi sento un cretino a... Corriere della Sera

I Jalisse, Sanremo e quell'insuperabile perseveranza WIRED Italia