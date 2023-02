Berlusconi | niente pullman | ecco come ha festeggiato vittoria Monza con la Juve - Curiosità

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Questo, almeno, è quanto racconta la Gazzetta dello Sport. In luogo delle belle ragazze promesse, insomma, Palladino, i calciatori e i membri dello staff hanno potuto gustare dei prelibati ...

Già, perché Silvioha festeggiato in maniera decisamente più 'sobria' la storica impresa della formazione brianzola, di cui è presidente: con una bella cena a Villa Gernetto . Questo, ...Finì inperchè gli equilibri di coalizione dovevano tenere conto di un giume di voti presi daal sud. E finì inperchè l'intera legislatura fu travolta da scandali, disastri, ...

Berlusconi, niente pullman: ecco come ha festeggiato vittoria Monza ... Sportevai.it

Pier Silvio Berlusconi: Zelensky a Sanremo meglio di no ... Fanpage.it

Sanremo 2023, che bordata di Berlusconi: "Zelensky Mi turba, è ... Televisionando

Telefonata a Rete4, Meloni in ‘stile Berlusconi’: sette minuti di monologo da Palombelli, senza… Il Fatto Quotidiano

Grazie a Berlusconi siamo schiavi del gas russo fino al 2024. LA NOTIZIA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...«Da parte di Zelensky una ricerca di visibilità che mi turba», commenta. E spiega la scelta di controprogrammare Sanremo: «Niente disarmo, vogliamo dare un'alternativa al pubblico» ...