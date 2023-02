Bergomi sul derby | “L’Inter non deve pensare di essere superiore al Milan”

... ma non deve sottovalutare il Milan", ha precisato. "Meglio dimenticare ciò che è successo in Supercoppa". Attenzione poi anche ad un altro fattore: il caso Skriniar e la sua reazione...L'ex difensore dell' Inter , Beppe, ha parlato del prossimo derby di Milano , in programma domenica 5 febbraio alle 20.45. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: 'L'Inter parte favorita, ma non deve sottovalutare il ...

Bergomi: "Inter favorita ma rischia se pensa di essere superiore al Milan. E Skriniar..." Sky Sport

Bergomi sul derby: "Inter favorita, ma dimentichi Riyad. Skriniar Sarà professionale" TUTTO mercato WEB

Bergomi sul Milan: 'Non è possibile che…' | Serie A | Calciomercato ... Calciomercato.com

Bergomi: «Il Napoli è la squadra più in difficoltà nel 2023» - ilNapolista IlNapolista

Bergomi: "Con l'Atalanta sprazzi del vecchio Lukaku, ma nel derby ... L'Interista

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...