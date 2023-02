Benevento | i convocati di Cannavaro | prima chiamata per Tosca e Jureskin

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFabioha diramato la lista deiper la sfida di domani con il Venezia, delicato scontro diretto per la salvezza in programma alle ore 14 al Ciro Vigorito. Il tecnico giallorosso dovrà fare ancora a meno di Glik e Letizia, le cui assenze erano state già annunciate nella conferenza stampa di questa mattina., invece, per gli ultimi arrivati Aline Roko. Di seguito l’elenco: 4 Acampora Gennaro96 Capellini Riccardo28 Ciano Camillo2 El Kaouakibi Hamza10 Farias Diego18 Foulon Daam16 Improta Riccardo11Roko7 Karic Nermin80 Koutsoupias Ilias6 Kubica Krzysztof20 La Gumina Antonino 33 Leverbe Maxime22 Lucatelli Igor12 Manfredini Nicolo’25 Nwankwo Simeon Tochukwo21 Paleari Alberto58 ...

Niente da fare per Glik, e probabilmente nemmeno per Letizia. Contro il Venezia il polacco non ci sarà, mentre il capitano potrebbe essere tra ima di sicuro non sarà titolare. Il gigante di Jastrzebie - Zdrój non si è allenato neppure ieri e al campo non si è visto. Non prenderà parte alla rifinitura di questa mattina (la squadra è .... Ci sarà anche Leverbe tra idel match di sabato con il Venezia . Il centrale difensivo ha saltato Frosinone a causa di un attacco influenzale che ha pienamente smaltito. ...

