Benevento | emanato il dispositivo traffico per il rifacimento della sede stradale di via dei Mulini

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl fine di consentire i lavori didi via dei, è stata emanata l’ordinanza n. 3/2023 con la quale è istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” su ambo i lati di via deie la chiusura laa trattisuddetta strada da via delle Puglie a Rampa San Barbato a partire dalle ore 7 di mercoledì 8 febbraio e fino al termine dei lavori. A darne notizia è l’assessore al, Attilio Cappa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Come annunciato la Protezione Civile della Regione Campania haun nuovo avviso di allerta meteo di colore arancione per le zone relative alla fascia ... Il Sindaco diClemente Mastella, ...In Campania la Protezione Civile regionale ha ancheun avviso di allerta meteo arancione ... FOTO Il crollo è avvenuto in provincia diè potrebbe essere stato causato dalle piogge che ...

PD Benevento, emanato Regolamento Congresso e nominata ... Realtà Sannita

Congresso Pd Benevento, emanato regolamento e nominata commissione provinciale Ottopagine

'Dona la tua voce', a Benevento l'iniziativa per registrare un ... NTR24

Allarme polveri sottili a Benevento: via al piano per controlli e sanzioni ilmattino.it

Allerta meteo in Campania, scuole chiuse a Napoli, Benevento e Caserta: ordinanze dei sindaci Corriere del Mezzogiorno

È stata pubblicata sul sito di PROJENIA SCS l’informativa per l’iscrizione all’intervento “DONA LA TUA VOCE”, realizzato nell’ambito del progetto “Ora che ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo valido a partire dalla mezzanotte e fin ...