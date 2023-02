“Beccate sul fatto” Punizione in arrivo al GF Vip | si sono nascoste per farlo lontano da tutti

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nella scorsa puntata Alfonso Signorini aveva detto severo che “nonostante richiami del GF Vip 7, molti di voi hanno continuato a non indossare i microfoni, continuano a fumare dentro, a indossare gli occhiali da sole, parlare una lingua che non è l’italiano”. Un altro comportamento così e ci sarebbero stati una serie di gravi provvedimenti per i concorrenti. Giaele De Donà e Micol Incorvaia hanno infranto il regolamento. Eppure il conduttore li aveva avvertiti. “Il limite è stato superato. Il vostro budget per la spesa subirà una drastica riduzione. La prossima volta che arriverà una altra busta come questa noi non ci limiteremo alla spesa ma verrà preso un grave provvedimento”, aveva annunciato con tono perentorio Alfonso Signorini. Tra l’altro si riferiva ad altri volti del GF Vip 7 e non a Giaele De Donà e a Micol Incorvaia. Provvedimento? GF Vip, regolamento ...