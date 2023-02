Bebé sordo ascolta voce della mamma dirgli ”ti amo” per la prima volta – nessuno si aspettava la sua reazione

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Essere genitori è fantastico. Sono delle sensazioni davvero indescrivibili che a parole non puoi mai spiegare. A volte però purtroppo quando un bimbo nasce ha bisogno di cure ancora più particolari rispetto ad altri neonati. Questo era il casopiccola Charly. Non ci volle moltoche i genitori di Charly si rendessero conto che qualcosa non andasse con la loro neonata. Non rispondeva affatto ai suoni. Cominciarono a sospettare che la loro figlia avesse problemi di udito. Ovviamente, come genitore, speri per il meglio per tuo figlio e fai tutto ciò che è in tuo potere per aiutarlo. Quindi ladi Charly portò immediatamente la piccina dal dottore. View this post on Instagram A post shared by Christy Keane (@christykeanecan) LEGGI DI PIÙ: Bebè dolcissimo ...