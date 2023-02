Beautiful anticipazioni 4 Febbraio 2023

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quinn si confronta con Carter e Brooke tesse le lodi di Donna a Eric perché la scelga come sua compagna di vita. Finn racconta a Steffy dell’incontro con Sheila che sostiene di non conoscere l’identità del padre biologico di Finn. Finn si sente fortunato ad avere degli splendidi genitori adottivi. L'articolo proviene da MediaTurkey.

