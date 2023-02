Battocchio fa il punto sulla stagione | “Ora viene il difficile ma siamo ambiziosi”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Coach Matteodurante una gara casalinga della Delta Group La Delta Group Porto Vino non gioca questo weekend, c’è la finale di Coppa Italia. In casa nerufocsia, però, non mancano certamente gli argomenti di interesse visto che lasta per entrare nella fase più calda. Microfoni aperti dunque per la consueta conferenza stampa del venerdì, in cui coach Matteoha parlato innanzitutto dello stato di forma della sua squadra, reduce da tre successi consecutivi. “È la prima volta in questache riusciamo a fare un filotto simile, sono tre vittorie che ci danno morale ed entusiasmo. . La squadra si sta amalgamando, stiamo prendendo coscienza di avere ideali e obiettivi condivisi, abbiamo un sentimento che ci accomuna e ci fa lavorare con dedizione ogni giorno, ogni allenamento. ...