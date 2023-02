Basket | Ettore Messina | “Una vittoria importante contro la Stella Rossa Napier | Hall | Hines e Voigtmann mi sono piaciuti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si è conclusa da pochi minuti la sfida di Eurolega, valevole per il 23esimo turno della stagione regolare, fra Olimpia Milano edi Belgrado. A imporsistati i meneghini, col punteggio di 74-68, al termine di una partita intensa e condotta praticamente dall’inizio alla fine. Queste le parole in conferenza stampa di, il capoallenatore dei campioni d’Italia, e di Dusko Ivanovic, il tecnico dei serbi.: “Abbiamo ottenuto unauna squadra intensa. Non era facile ottenere unauna squadra che era in striscia negativa e che cercava una serata di riscossa. Abbiamo giocato un buon primo tempo, nella ripresa ...