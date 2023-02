Baronissi | corsi sportivi gratuiti con il progetto “Sport & Salute”

Leggi su zon

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Daidi ginnastica a quelli di danza e fitness, con la novità di un corso di difesa personale antibullismo per adolescenti. Il Comune die l’Accademiaiva Salernitana organizzano “In2023”, finanziato nell’ambito delnazionale “”. I posti a disposizione sono 100 per diverse fasce di età. Iattivati sono cinque e la partecipazione è gratuita. “Un’opportunità per giovani e meno giovani della nostra città – spiega il sindaco diGianfranco Valiante – irappresentano una risposta importante ai bisogni del territorio, per avvicinare un ...