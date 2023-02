(Di venerdì 3 febbraio 2023)(ITALPRESS) – Un barchino di sei metri con a bordoè stato recuperato dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera che ha effettuato il soccorso a 42 miglia da, in acque Sar Maltesi. Tutto è cominciato dalla mattinata di ieri quando l’imbarcazione era stata avvistata da un peschereccio tunisino che si trovava fra l’Italia e Malta. I pescatori hanno richiesto alle autorità marittime i soccorsi, spiegando via radio che a bordo vi era probabilmente un cadavere. Trattandosi di acque Sar Maltesi, i soccorsi sono stati delegati a Malta. Nel tardo pomeriggio è stata formalizzata la richiesta al comando generale della Capitaneria di porto di Roma. La motovedetta giunta sul posto ha trovato una situazione disperata. A bordo c’erano, 5 uomini e ...

Le persone tratte in salvo hanno riferito che sulc'era una donnail suo neonato di quattro mesi che, a causa del freddo, è morto durante il viaggio. La madre, per disperazione, lo ha ...I superstiti hanno riferito che sulc'era una donnaun neonato di 4 mesi che, a causa del freddo, è morto durante il viaggio e la donna, per disperazione, lo avrebbe gettato in mare. Un ...

Migranti, soccorso barcone con decine di nordafricani: a bordo 8 cadaveri TGCOM

Quel barcone con 8 cadaveri a bordo: neonato muore sul natante e viene gettato in mare, ci sono anche 2 dispersi AgrigentoNotizie

Migranti, nuova tragedia: barcone con 8 cadaveri soccorso dalla guardia costiera QUOTIDIANO NAZIONALE

Barcone con otto cadaveri a Lampedusa, disperso un neonato - sardiniapost SardiniaPost

Lampedusa: barcone con otto cadaveri, la procura ha aperto un’inchiesta MeridioNews - Edizione Sicilia

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il barcone soccorso dalla guardia costiera 2' DI LETTURA PALERMO – Morti di fame e di freddo. Il dramma si palesa cinque minuti dopo la mezzanotte, con un lancio dell’agenzia Ansa che titola: ...