Banderuola Cospito | il bombarolo anarchico a disposizione dei mafiosi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Giovanni Donzelli ha sbagliato. Ha sbagliato a condividere in aula le sue preoccupazioni sul fatto che il terroristaAlfredostia portando avanti uno sciopero della fame strumentale per aiutare i. Perché il punto è questo:è una semplice, si è consegnato ai boss al 41 bis che lo usano nella speranza che le «anime belle» si impietosiscano per il suo caso e facciano pressioni sul Governo affinché riduca la stretta sul carcere duro. Proprio quanto sta accadendo. Donzelli ha sbagliato. Ha sbagliato a dirlo alla Camera. Perché i suoi colleghi parlamentari invece di comprendere la gravità delle intercettazioni hanno preferito agguantare lae farla propria. Donzelli ha sbagliato. Perché ha creduto di essere in una democrazia matura ...