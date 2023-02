Bambino scomparso oggi a Nerano | diffusa la foto del piccolo Gennaro Rotoli | ha 3 anni | indossa un pigiama ed è senza scarpe

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un bimbo di 3, èstamattina dalla sua casa di via Vespucci, a, nel Comune di Massa Lubrense (Napoli). Ilsi è allontanatoche i...

NAPOLI – Questa mattina, intorno alle 9, un bambino di tre anni si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci a Nerano, nel comune di Massa Lubrense (Napoli). La madre ne ha denunciato la ...Un bimbo di 3 anni, Gennaro Rotoli, è scomparso stamattina dalla sua casa di via Vespucci, a Nerano, nel Comune di Massa Lubrense (Napoli). Il piccolo si è allontanato senza che ...