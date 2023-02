Bambino scomparso oggi a Nerano | diffusa la foto del piccolo Gennaro Rotoli | ha 3 anni | indossa un pigiama ed è senza scarpe Cittadini in campo per le ricerche

AGI - Questa mattina intorno alle 9 undi tre anni si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, in località Nerano, nel comune di Massa Lubrense. La madre ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Sono in corso le ...undi tre anni a Nerano , piccola frazione marina di Massa Lubrense, comune della Costiere Amalfitana. Il piccolo si chiama Gennaro Rotoli e, stando a quanto denunciato dalla madre ...

È scomparso un bambino di tre anni a Massa Lubrense (Napoli). Le ricerche sono in corso A Massa Lubrense (Napoli) un bimbo di 3 anni si è allontanato dalla sua casa di via Vespucci, in località Nerano ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...