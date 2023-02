Bambino di 3 anni scomparso nel Napoletano | in pigiama blu e senza scarpe

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Indossa un pigiamino blu, i calzini, non ha le: si è allontanato così di casa un bimbo di 3, che questa mattina ha fatto perdere le sue tracce a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Il piccolo risiede con la sua famiglia in via Vespucci, in località Nerano. Sua madre si è rivolta disperata ai carabinieri, che hanno fatto partire le ricerche. Si chiama Gennaro Rotoli, nel piccolo centro si sono mobilitati in tantissimi per trovarlo e riconsegnarlo agli affetti dei suoi cari. È stata la stessa famiglia ad autorizzare la diffusione della sua fotografia per facilitare le ricerche. Chiunque avesse notizie, lo avesse avvistato o creda di sapere dove si trova può contattare i numeri delle forze dell’ordine del posto: la Polizia Locale al numero 0818789165, oppure i Carabinieri 0818780384. Le ricerche si avvarranno anche delle unità cinofile.