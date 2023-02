Azienda assume personale | stipendio da 2 000 euro al mese | requisiti e come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non riesce a trovareper la suanonostante i numerosi benefit messi a disposizione dei lavoratori. Al centro della vicenda un imprenditore italiano attivo nel settore dei trasporti, ramo quest’ultimo che – nonostante l’ottimo, in contratto regolare e diversi benefit – apparentemente non riesce ad ottenere un’ampia udienza di lavoratori. A segnalare la difficoltà è l’pugliese con sede a Monopoli Plastic Puglia Srl, leader nel settore dell’irrigazione a goccia. Concorso scuola 2022-2023, 100.000 posti di lavoro a tempo indeterminato: ifare domanda Imprenditore pugliese non riesce a trovareper la suaIl proprietario dell’è l’imprenditore Vitantonio Colucci ...