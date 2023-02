Avatar 5 sarà ambientato sulla Terra | conferma Jon Landau

Leggi su screenworld

(Di venerdì 3 febbraio 2023) In un’intervista a Empire, il produttore diJonhato che, almeno in parte,. Il produttore aveva giàto che5 avrebbe raggiunto lain un’intervista a Gizmodo, affermando: “Ci andiamo per aprire gli occhi delle persone, per aprire gli occhi di Neytiri, su ciò che esiste“. Grazie al successo di: La via dell’acqua, James Cameron sta già iniziando a pensare concretamente ai sequel. Dato che3 e parte di4 sono già stati girati, la strada verso il futuro per il franchise di fantascienza è già avviata. L’ultimo ...