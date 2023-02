Avatar 3 | Oona Chaplin reciterà nel film di James Cameron

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Jon Landau, produttore del franchise di, ha rivelato che la nipote di Charliein3. Mentre “: La via dell’acqua” continua a dominare il box office mondiale (attualmente è il quartodi maggior incasso di tutti i tempi con 2,13 miliardi di dollari), il futuro del franchise Na’vi disi sta chiarendo. In una nuova intervista con la rivista Empire, il produttore di “” Jon Landau ha fornito nuovi dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi dai prossimi tre sequel.aveva anticipato che “3” avrebbe introdotto una razza di Na’vi più antagonista: si tratta del Popolo delle Ceneri, ...

Jon Landau è tornato a parlare con Empire di Avatar 3 e dei suoi sequel che si concentreranno su altri popoli e soprattutto avranno altre ambientazioni. Il produttore ha confermato che Oona Chaplin interpreterà Varang, capo della tribù Na'vi. Chaplin ha elogiato il franchise di Avatar nel 2018 e lo ha descritto come 'cinema a cavallo di Troia' a causa del modo in cui Cameron utilizza il cinema ad alto budget 'per esplorare...

