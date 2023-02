Autonomia | ok in CdM | governatori divisi | “Vogliono spaccare l’Italia”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Passa – tra gli applausi – in Consiglio dei ministri il ddl sull’differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli che ha parlato di “giorno storico”. Sul testo sono state apportate alcune modifiche rispetto alla bozza diramata lunedì sera ai Ministeri. Nel frattempo, infuria subito la polemica con igià. E la Lega, in particolare, che festeggia., ok in CdM “Con il disegno di legge quadro sull’puntiamo a costruire un’Italia più unita, più forte e più coesa. “Il Governo avvia un percorso per superare i divari che oggi esistono tra i territori e garantire a tutti i cittadini, e in ogni parte d’Italia, gli stessi diritti e lo stesso livello di servizi”, sottolinea il Presidente del Consiglio Meloni. Dieci gli articoli che ...