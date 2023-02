Autonomia | Fiori Idea Popolare | ' unita a presidenzialismo apre a rischi di populismo'

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Dopo la riforma delle autonomie, chea di spezzare l'unità della Nazione, la riforma presidenzialistica può costituire un altro passaggio per la trasformazione della nozione di popolo e di sovranità". Lo scrive Publiosull'di questa settimana (il periodico di Don Sturzo a sostegno del popolarismo e recentemente riedito da un gruppo di cattolici impegnati in politica). "L'art. 1 della Costituzione dispone che la sovranitàappartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, quindi secondo procedure scandite da precisi passaggi istituzionali, politici sociali e territoriali. La nostra democrazia si nutre di detti passaggi che garantiscono il rispetto dell'unità dello Stato e con una ...

"Ecco perché dico "No" a questacon Presidenzialismo, intervista a Publio" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Publio(ex deputato DC e AN , gia' Vice Presidente della Camera dei Deputati). L'intervista è ......risultato del via dal consiglio dei ministri all'e va avanti con la sua linea pragmatica di sblocco delle opere pubbliche. Questo non significa che per il governo siano tutte rose ee ...

Ecco perché dico "No" a questa Autonomia con Presidenzialismo ... Radio Radicale

La premier Giorgia Meloni paga pegno alla Lega che incassa l ... Il Dubbio

Come procede il governo Meloni fra Cospito e Autonomia Start Magazine

Pagani. Fiore sul Centro Sociale “Io via per motivi di gestione” Agro24

Family Hub: porte sbarrate da tre mesi "Che fine ha fatto il Centro sociale" LA NAZIONE

Questo non significa che per il governo siano tutte rose e fiori e le elezioni regionali saranno anche ... già usato in campagna elettorale e ora tornato in auge anche sull’Autonomia differenziata, ...Dotato di gusto raffinato, il campione serbo possiede un parco auto variegato e di tutto rispetto: ecco i modelli e le caratteristiche principali ...