Autonomia differenziata | Manzi | “Attacco alla coesione nazionale”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Le parole di Valditara sugli stipendi differenziati a livello regionale erano soltanto l'antipasto del ddl spacca Italia presentato ieri dal governo". Lo dichiara in una nota, Irene, capogruppo Pd in Commissione Istruzione,Camera dei Deputati. L'articolo .

* * * Su Affaritaliani Stefano Bonaccini dice: "La mia proposta diè diventata sostanzialmente quella del Pd. Primo: non si deve spaccare il paese. E da questo punto di vista ...Il governo Meloni ha inferto il proprio primo colpo all'assetto istituzionale della repubblica italiana: il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Calderoli sull'. Secondo il ministro per gli Affari regionali il Parlamento dovrebbe impiegare un anno ad approvare il disegno di legge e a renderlo del tutto operativo. Nello stesso tempo ...

Autonomia differenziata, tasse, strade, ponti (e porti): quali saranno gli effetti economici della riforma Corriere della Sera

Autonomia differenziata, il Cdm approva il ddl: la diretta. Meloni: "Puntiamo a un'Italia più unita". Salvini: "Altra ... la Repubblica

Autonomia differenziata, il testo approvato dal governo [scarica PDF]. Ecco cosa accadrà nei prossimi mesi Orizzonte Scuola

Ok all'Autonomia dal Cdm Ma i governatori si dividono - Politica Agenzia ANSA

Gimbe: “Con l'autonomia differenziata colpo di grazia al Ssn e aumento delle diseguaglianze, legittimando divario tra ... Quotidiano Sanità

Il DDl Calderoli sull’autonomia differenziata è stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri questo pomeriggio. Non sono tardati i primi commenti, tra i quali quello di Domenico De Santis, ...«Con il via libera in Consiglio dei ministri inizia ufficialmente il percorso del ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata, è un giorno storico! Una riforma necessaria per ...