Autonomia differenziata | il testo approvato dal governo scarica PDF Ecco cosa accadrà nei prossimi mesi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Inizia il percorso dell'ultimo progetto di. Il Consiglio dei ministri haall'unanimità, in via preliminare, il disegno di legge preparato da Roberto Calderoli. Il ddl delinea la cornice entro la quale le Regioni potranno, in futuro, chiedere allo Stato il trasferimento delle funzioni e competenze definite dagli articoli 116 e 117 della Costituzione. L'articolo, ildalPDF.nei

"Puntiamo a costruire un'Italia più unita, più forte e più coesa". È questa la sintesi della premier Giorgia Meloni nel giorno in cui il Governo ha approvato il disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Prende il nome di "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra gli applausi, il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai suoi ministri ha detto che puntiamo a un'Italia più unita.