Autonomia differenziata | i punti a favore e quelli contro

Lo afferma Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza, a riguardo del Ddl per l'attuazione dell'. 'Ora, quindi, inizia un processo in cui si entra nel cuore dell'...Un disegno di legge "equilibrato, che rispecchia appieno il dettato costituzionale in tema di, garantendo il sistema dei livelli essenziali di prestazione e forme di perequazione tra le Regioni". Questo il pensiero del ministro Roberto Calderoli dopo l'approvazione all'...

Bonaccini: "Di questa autonomia differenziata non ci piace nulla" La7

Autonomia, perché il Nord ci guadagna con la redistribuzione Irpef Corriere della Sera

Autonomia differenziata, il governo esulta. L'opposizione: 'Pronti alla mobilitazione' TGLA7

Gimbe: “Con l'autonomia differenziata colpo di grazia al Ssn e aumento delle diseguaglianze, legittimando divario tra ... Quotidiano Sanità

Il futuro di Juric è tutto da scrivere e lui, come sempre, non si sbilancia Tuttosport fa il punto sulla situazione riguardante il futuro ed evidenzia come le strade percorribili siano prevalentemente ...Tania Scacchetti, Segr. Naz. Cgil con delega alla contrattazione, nel suo intervento all'Assemblea regionale del sindacato è intervenuta sul tema dell'Autonomia differenziata ...