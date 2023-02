Autonomia differenziata | Barbacci Cisl Scuola | “La salvaguardia dell’unità del Paese si garantisce attraverso il carattere unitario dell’istruzione”

'In queste settimane abbiamo registrato un fenomeno canagliesco, nel momento in cui mentre varavano le nuove leggi per l'hanno cercato di mettere in piedi una campagna giornalistica per dimostrare che la sanita' del Sud e' disastrata e fatta semplicemente di inefficienza. Abbiamo rivisto immagini ...'L'e' una grande truffa e un grande pericolo perche' non affronta la sostanza dei problemi che riguardano il divario fra Nord e Sud, il primo divario e' quello della spesa ...

Autonomia differenziata, De Luca: “Il Sud è condannato al degrado”. Sbrollini (Azione): “Per la scuola serve regia unica” Tecnica della Scuola

Autonomia differenziata, l'attacco di De Luca: «Il governo spacca l'Italia» ilmattino.it

Autonomia differenziata, De Luca: “Una truffa, l’Italia sarà divisa su salute e scuola” Orizzonte Scuola

Gimbe: “Con l'autonomia differenziata colpo di grazia al Ssn e aumento delle diseguaglianze, legittimando divario tra ... Quotidiano Sanità

Il primo cittadino di Lecce riporta alcune affermazioni fatte dalla premier Giorgia Meloni nel 2017 ma oggi disattese.Abruzzo – “Non è ricevibile il disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata, è una scelta scellerata che rischia di far sprofondare l’Abruzzo per i servizi essenziali fra cui la sanità, ...