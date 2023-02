(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Il disegno di legge Calderoli è irricevibile: spacca il Paese e penalizza il Mezzogiorno. Siamoallacontro unmaie mai condiviso in Conferenza delle Regioni". Lo ...

* * * Su Affaritaliani Stefanodice: "La mia proposta didifferenziata è diventata sostanzialmente quella del Pd. Primo: non si deve spaccare il paese. E da questo punto di vista ...Lo afferma in un post su Facebook il presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd Stefano."Con questadifferenziata - ha poi aggiunto in un'...

Autonomia, Bonaccini: "Irricevibile, pronti alla mobilitazione" | Sindaci del Sud: "Oggi muore l'Italia" TGCOM

Autonomia, Bonaccini: «Così è dannosa, avevamo un'idea diversa» video.corrieredibologna.corriere.it

Autonomia, Bonaccini: pronti a mobilitazione, testo mai discusso Tiscali Notizie

Autonomia, Bonaccini (Pd): "Siamo pronti alla mobilitazione" Agenzia askanews

Autonomia: Bonaccini, 'bozza Calderoli irricevibile, pronti a mobilitazione' Affaritaliani.it

Autonomia approvata in Consiglio dei Ministri ... Si dividono invece i governatori delle Regioni. Da una parte chi, come Bonaccini, De Luca ed Emiliano, criticano aspramente il disegno di legge; ...Perché l’autonomia differenziata allarga le voragini sociali ... firmati a ridosso delle elezioni del 2018 dal governo Gentiloni con Zaia, Fontana e Bonaccini nel disperato tentativo di arginare la ...