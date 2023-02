Auto in fiamme sul raccordo autostradale | poi domate dai Vigili del Fuoco FOTO

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn)- Un’vettura è andata aquesta sera sulstradale Benevento–San Giorgio del Sannio mentre percorreva l’arteria in direzione di quest’ultimo centro. Probabilmente è stato un malfunzionamento dell’impianto elettrico o un guasto tecnico a causare l’innesco delle. Ilsi è sviluppato nella parte anteriore del veciolo. Il conducente, comprensibilmente allarmato, ha chiamato ideldel Comando provinciale che sono subito intervenuti. Si è tuttavia creata una lunga fila di veicoli con gravi disagi per quanti erano in transito nella zona. Sulsono anche intervenuti i Carabinieri per disciplinare la viabilità. L'articolo ...

