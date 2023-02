(Di venerdì 3 febbraio 2023) Bergamo. Alla guida dell’, una Lancia Y, una donna che vedendo del fumo uscire dal vano motore ha accostato, mettendosi in salvo e chiamando i soccorsi. Disagi per il traffico, tornato regolare intorno alle 10.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco è servito però a poco; nonostante siano arrivati dopo pochi minuti, l'era già completamente. All'appello di Piu si unisce quello di Marco ...L'automobile comunque è statadal rogo. Nel frattempo sono intervenute anche le forze dell'ordine, ora si dovrà ricostruire l'origine dell'incendio.

Auto distrutta dalle fiamme in via San Giorgio, illesa la conducente L'Eco di Bergamo

Le auto distrutte in prima linea in mostra a Kiev: «Aiutateci a ricomprarle» Corriere TV

Li Punti, incendiata un’auto parcheggiata per strada - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Kiev, l’auto distrutta dalla guerra: “Aiutateci a ricomprarla” OGGI

Incidente sull'autostrada: auto distrutta, dal cielo volano banconote. Come in un film - Video Gazzetta di Parma

Bergamo. Alla guida dell’auto, una Lancia Y, una donna che vedendo del fumo uscire dal vano motore ha accostato, mettendosi in salvo e chiamando i soccorsi. Disagi per il traffico, tornato regolare ...Si tratta di una Ferrari Roma la cui tragica fine è stata scritta nell’ambiente protetto di una concessionaria di auto extra lusso nella contea di Palm Beach in Florida negli Stati Uniti. Ferrari Roma ...