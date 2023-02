Audi - A listino i pacchetti Competition e Competition Plus per RS 4 e RS 5

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si aprono in Italia gli ordini deidedicati alleRS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback. I prezzi variano da 9.900 a 24.250 euro e includono modifiche di carattere tecnico e dotazioni aggiuntive. Abbiamo già avuto modo di provare in pista la RS 4 Avant, ricavandone impressioni molto positive: con questi accessori le vetture si fanno più reattive e adatte alla guida al limite, soprattutto tra i cordoli di un circuito. Il pacchetto. Con il pacchetto, RS 4 e RS 5 assumono un aspetto ancora più minaccioso grazie alla presenza dei cerchi da 20" con finitura Nero Phantom ...

Novità per RS 4 Avant e RS 5 con l'ingresso nel dei pacchetti competition e competition plus che incrementano l'esclusività estetica e garantiscono un iniezione di 'cattiveria' aggiuntiva alle sportive dei

