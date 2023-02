Atletico Madrid-Getafe sabato 04 febbraio 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Colchoneros favoriti sugli Azulones

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’ha visto svanire le sue speranze di vincere il titolo nel derby di Copa contro il Real, molto discusso per l’arbitraggio, che non ha soddisfatto in alcuna maniera l’ambiente colchonero: in una stagione che per ora ha avuto sicuramente più ombre che luci, i Rojiblancos stanno dimostrando, da qualche settimana a questa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Oggi alle 18:30 andrà in scena la sfida trae Getafe valida per la 20ª giornata di Liga 2022/2023. I Colchoneros vogliono dare continuità alla striscia di due vittorie in fila in campionato per consolidare il piazzamento in zona ...Alle 18:30 tocca a Simeone e il suo, che riceve il Getafe di Mayoral e Villar. Chiude il programma Real Betis - Celta Vigo alle 21.

Liga LIVE: 4 partite, in serata di scena Villarreal, Atletico Madrid e Real Betis Calciomercato.com

UFFICIALE: Saponjic in caduta libera. Lo Slovan cede l'ex Atletico in seconda serie turca TUTTO mercato WEB

Dalla Spagna - L'Atletico Madrid non molla Thuram. Dall'Inter alla Juventus: quanta concorrenza Fcinternews.it

Come vedere Atletico Madrid-Getafe in streaming (LaLiga) Punto Informatico

Tottenham, ufficiale la cessione di Doherty all'Atlético Madrid fino a fine stagione Milan News

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Atletico Madrid-Getafe per LaLiga, i colchoneros del cholo Simeone a caccia di punti importanti: guarda la partita in diretta streaming.