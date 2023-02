Atletica | primo test indoor per Dallavalle in vista degli Assoluti di Ancona

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo tre anni Andreatorna a gareggiaree lo farà questo fine settimana nel meeting di Modena, indidel 18-19 febbraio. Il triplista medaglia d’argento agli Europei di Monaco di Baviera e quarto ai Mondiali in Oregon ha fatto parte del raduno azzurro a Tenerife e ora va in pedana perare la condizione. Un fine settimana di particolare interesse verso più discipline, come i 1500 maschili con protagonista Pietro Riva a Padova, reduce da un periodo di allenamento a Windhoek, in Namibia. Sul rettilineo di Bergamo prova di velocità per Davide Re (Fiamme Gialle), recordman italiano dei 400 che alla prima uscita dell’anno si cimenta nei 60 metri. SportFace.