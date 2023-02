Atletica | Jacobs torna in pista a Lodz | correrà i 60 metri

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’attesa è finita. A 172 giorni dalla vittoria agli Europei di Monaco di Baviera ad agosto, Marcelline lo farà sabato pomeriggio in Polonia, all’Orlen Cup di, sulla distanza dei 60. Il due volte oro olimpico a Tokyo gareggerà alle ore 17.10 nelle batterie e poi alle 18.35 per la finale che punta a vincere per avvicinarsi nel migliore dei modi all’appuntamento indoor in Turchia gli statunitensi Mike Rodgers ed Elijah Hall e il polacco padrone di casa Dominik Kopec. Diretta tv su Rai Sport. SportFace.

Il campione olimpionico sarà in gara nei 60 metri indoor. Batterie alle ore 17.10, finale alle ...Due 60 indoor in poco più di un'ora (batteria alle 17.10 o alle 17.20, finale alle 18.35), in diretta su RaiSport e Rai2. Il 2023 di Marcellcomincia domani alla Orlen Cup in programma alla Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Dove sarà in gara anche una già pimpante Zaynab Dosso. Marcell correrà per la prima volta con scarpe Puma, ...

