Asl Benevento | il centro vaccinale covid si sposta nella struttura di via Mascellaro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDa lunedì prossimo, 6 febbraio, il maxi huballestito presso la Caserma Pepicelli sarà trasferitodi Via. ”Le attuali condizioni della pandemia ci consentono una riorganizzazione delle attività, per un utilizzo più efficace delle risorse – dichiara il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe – Si continuerà ad osservare la formula open day, per gli utenti che vorranno sottoporsi alla vaccinazione contro il. Nel momento clou della pandemia, circa due anni fa, l’Asl ha definito un efficace Pianoche ha previsto tra le varie iniziative anche l’allestimento in tempi record del maxi hub presso la Caserma Pepicelli dove è stato possibile accogliere e vaccinare, in assoluta sicurezza, fino a 20 persone ...

Non soltanto la multa per la scuola media Pascoli. Ormai, tra Asl e Comune di Benevento è un botta e risposta continuo. E così come nel caso della scuola, il destinatario è risultato errato. Secondo l ...