Ascolti tv | i dati di giovedì 2 febbraio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Bene la Coppa Italia Nella serata di ieri,2023, su Rai Uno la fiction Che Dio ci Aiuti 7 conquista 4.306.000 spettatori pari al 21.8% di share (primo episodio a 4.499.000 e il 20.4%, secondo episodio a 4.131.000 e il 23.4%). Bene, su Canale5 la partita di Coppa Italia Juventus-Lazio con 5.178.000 spettatori con uno share del 23.7% (primo tempo a 5.565.000 e il 24.3%, secondo tempo a 4.810.000 e il 23.1%). Su Rai2 The Misfits è stato visto da 709.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 la saga di Harry Potter con il calice di fuoco ha ottenuto 1.099.000 spettatori (6%). In onda su Rai3 Splendida Cornice è seguito da 713.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.138.000 spettatori (7.5%). Bene anche, per quanto riguarda la fascia mattutina, Massimiliano Ossini alla puntata numero 100 di Uno ...