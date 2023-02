Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 2 febbraio 2023

(Di venerdì 3 febbraio 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la prima serata Juventus-Lazio, partita di Coppa Italia che supera i 5,1 milioni di spettatori staccando di poco Che Dio ci aiuti. La fiction di Rai 1 cala neglirispetto alla scorsa settimana, complice appunto la partita in chiaro su Mediaset.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 4499 spettatori (20,38% di share) nel primo episodio e 4131 (23,40%) nel secondo. La partita di calcio di Coppa Italia: Juventus-Lazio su Canale5 ha conquistato in media 5178 spettatori (share 23,70%). Il film Harry Potter e il ...

Ottimi numeri per Canale 5 che con la Coppa Italia batte Rai 1 e condanna Che Dio ci aiuti 7 a scendere sotto i 5 milioni: ecco idel 2 febbraio ...Alla presentazione di tutti questiera presente anche Pier Silvio Berlusconi che, rispondendo ... come ho letto da qualche parte, per non abbassare la media degli. Non ci aspettiamo chissà ...

Ascolti tv giovedì 2 febbraio 2023: Che Dio ci aiuti 7 (21.8%), Juventus-Lazio (23.7%), Quelle brave ragazze (2.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti TV 2 febbraio 2023, dati auditel di ieri sera: Che Dio ci Aiuti 7 o Juventus-Lazio Piper Spettacolo Italiano

Ascolti ieri giovedì 2 febbraio 2023, dati Auditel e share MAM-e

Ascolti tv di mercoledì 1 febbraio 2023: The Voice Senior (22%), Roma-Cremonese (17%), Chi l’ha visto (10.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior batte la Roma, Meloni chiama la Palombelli Virgilio Notizie

Sono usciti tutti i dati relativi allo share registrato sulle reti Mediaset, Rai, su Tv8, La7 e su Nove relativi alla giornata di ieri, giovedì 2 febbraio. Per quanto riguarda la delicata fascia del ...Ottimi numeri per Canale 5 che con la Coppa Italia batte Rai 1 e condanna Che Dio ci aiuti 7 a scendere sotto i 5 milioni: ecco i dati del 2 febbraio 2023 Nuovo appuntamento con la nostra rubrica ...