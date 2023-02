Ascolti TV 2 febbraio 2023 | dati auditel di ieri sera | Che Dio ci Aiuti 7 o Juventus-Lazio

Il 10pubblicherà il nuovo album "Ok. Respira" , mentre il 12 maggio calcherà per la prima ... "I mieida ragazzina sono sempre in qualche modo un filo rosso che ritorna " ricorda " per ...Ottimi numeri per Canale 5 che con la Coppa Italia batte Rai 1 e condanna Che Dio ci aiuti 7 a scendere sotto i 5 milioni: ecco i dati del 2...

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio 2023: Roma-Cremonese, The Voice Senior Tvblog

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior batte la Roma, Meloni chiama la Palombelli Virgilio Notizie

Ascolti tv di mercoledì 1 febbraio 2023: The Voice Senior batte la Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv di mercoledì 1 febbraio 2023: The Voice Senior (22%), Roma-Cremonese (17%), Chi l’ha visto (10.3%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior, Roma-Cremonese, La porta rossa TPI

Sono usciti tutti i dati relativi allo share registrato sulle reti Mediaset, Rai, su Tv8, La7 e su Nove relativi alla giornata di ieri, giovedì 2 febbraio. Per quanto riguarda la delicata fascia del ...Ascolti tv di giovedì 2 febbraio 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Che Dio ci aiuti” contro “Juventus-Lazio” Chi ha vinto la sfida relativa... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...