Arsenal | Arteta già pazzo di Jorinho | «È perfetto per noi»

'Bisogna adattarsi alle circostanze e sentiamo di aver migliorato la squadra' . Il tecnico dell', Mikel, è soddisfatto del mercato di gennaio. Tra gli ultimi arrivi quello di Jorginho : 'Servono calciatori di personalità, dei leader, e Jorginho lo è. È un giocatore intelligente, ..."Giocatori di personalità come lui servono" LONDRA (INGHILTERRA) - "Bisogna adattarsi alle circostanze e sentiamo di aver migliorato la squadra". Mikel, tecnico dell'capolista in Premier, è soddisfatto del mercato di gennaio e in particolare dell'arrivo in extremis di Jorginho. "Sapevamo che nel mercato bisogna adattarsi ed essere ...

