Arriva il carnevale! e sulle maschere parola a chi le conosce

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Con ‘sto me patron se magna poco e quel poco el me fa suspirar…” dice Arlecchino, la Maschera più famosa tra le, cercando di sbrogliare i fili nei quali rimane impigliato spesso. “Il Teatro mi insegna la grande differenza tra scherzo e gioco: il primo può tramutarsi anche in qualcosa di altamente pericoloso, il secondo no. -Racconta l’attore Federico Barsanti- Le regole della vita sono poche e se sappiamo rispettarle… si gioca con noi stessi e gli altri, senza far danno!”. Nei giorni del Carnevale ognuno di noi può prendersi gioco di chi vuole, in fondo il Carnevale nasce proprio dai Saturnali della Roma antica e ancor prima dalle feste dionisiache della Grecia classica dove era lecito lasciarsi andare, liberarsi da impegni, obblighi e dedicarsi a prendere in giro perfino l’autorità. Ci mascheriamo tutti, entriamo nei panni di qualcun altro e possiamo ...