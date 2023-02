A pochi giorni dalla reunion dei Pooh per la prima serata del festival di Sanremo, Roby Facchinetti, 78 anni, voce e tastierista della band, domenica 29 febbraio ha subìto nella sua villa a Bergamo ......poliziotti si fermino e abbassino le: non andrà lontano, quel disgraziato. Invece no: in tre, almeno tanti se ne vedono, inseguono il ragazzo nero che fugge strisciando. Hanno le pistole,...

Armi puntate, Roby Facchinetti rapinato nella villa a Bergamo Agenzia ANSA

Rapinato in casa Roby Facchinetti: armi puntate contro la famiglia Libero Magazine

Armi puntate, Facchinetti rapinato - Cronaca Agenzia ANSA

Armi puntate, Facchinetti rapinato Giornale di Brescia

Armi puntate, Facchinetti rapinato La Prealpina

Un probabile tentativo di furto decisamente meno violento rispetto alla rapina a mano armata di domenica scorsa, ma pur sempre con il genero di Facchinetti, cintura nera di krav maga (un’arte marziale ...(ANSA) - BERGAMO, 03 FEB - A pochi giorni dalla reunion dei Pooh per la prima serata del festival di Sanremo, Roby Facchinetti, 78 anni, voce e tastierista della band, domenica 29 febbraio ha subìto ...