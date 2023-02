Ariana Grande ospite della finale di Sanremo 2023?

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le sorprese e gli spoiler sunon sono finiti. Amadeus, appena qualche ora fa, ha deciso di dare qualche indizio su un nuovoche calcherà il palco del Teatro Ariston. Il direttore artistico ha fatto un intervento a Porta a Porta. Vediamo che cosa ha detto e soprattutto chi dovrebbe essere l’artista presente al Festival. Amadeus fa un nuovo spoiler sudonna per laA Porta a Porta, Amadeus ha detto che durante la seratadi, quindi quella di sabato 11 febbraio, ci sarà una ennesima piccola sorpresa. Lui l’ha definita piccola solo ed esclusivamente perché non ha ancora voluto svelare il nome dell’. Il direttore artistico ...

Alla lista si aggiungono anche, Alicia Keys e Gwen Stefani . Ci sentiamo di escludere LP in quanto nel periodo di Sanremo 2023 si troverà in tour in America Latina ed è improbabile che ...... l'ex coppia Justin Bieber e Selena Gomez ma anche quella formata da Britney Spears e Justin Timberlake, senza dimenticare la canzone die la trilogia delle Little Mix, ecco gli ...

Ariana Grande risponde a un hater lasciando il web senza parole. Ecco il video! Radio Zeta

Ariana Grande lancia un duo di fragranze da Douglas BeautyBiz

Il brand r.e.m. beauty di Ariana Grande arriva da Sephora Beautydea

Sanremo 2023, il giallo della super ospite femminile: sarà Lady Gaga QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023: è caccia alla superospite (di origine italiana) QUOTIDIANO NAZIONALE

Venerdì 3 Febbraio: giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di ...Ecco tutto quello che c'è da sapere sui Kids' choice awards 2023, condotti da Charli D'Amelio e il commentatore sportivo Nate Burleson.