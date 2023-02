Argentina | Messi | “Mondiali 2026? E’ difficile | ma vediamo”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Vista l’età, èche possa esserci nel. Amo il calcio e finché mi sentirò in buona forma e mi divertirò, continuerò a giocare. Manca ancora tanto al prossimo Mondiale,come proseguirà la mia carriera”. Con queste parole Lionelè intervenuto in un’intervista a ‘Ole’, nella quale ha lasciato uno spiraglio aperto per il prossimo Mondiale. “Non posso prevedere nulla – ha aggiunto il campione argentino – Per questione di età e tempo, mi sembra. Macome andrà avanti la mia carriera, cosa farò, dipende da tante cose”.ha poi parlato delle sue emozioni dopo aver conquistato la Coppa del Mondo: “Quanto l’ho desiderata? Un sacco. Sono da tanti anni in nazionale, l’avevo sfiorata nel 2014: dietro questa vittoria c’è stato tanto ...

Commenta per primo Lioneltorna a parlare . Il capitano della nazionaleha rilasciato una lunga intervista a Olé , dove ha voluto soffermarsi sul trionfo dell' Albiceleste ai Mondilali in Qatar: ' Ho desiderato ...... in campo non m'ero reso conto di che aveva fatto' Doha (Qatar) 18/12/2022 - finale Mondiali di calcio Qatar 2022 /- Francia / foto Panoramic/Image Sport nella foto: LionelONLY ...

Argentina, Messi: "Rigore decisivo Non pregavo Maradona" - Sportmediaset Sport Mediaset

Messi: "Al rigore decisivo non pregavo Maradona. Pregavo Dio e Montiel, volevo che finisse tutto" TUTTO mercato WEB

Messi: “Critiche per festeggiamenti dopo Mondiale Ingiuste. Ho parlato con Mbappé e…” ItaSportPress

Messi: 'Sul rigore decisivo non pregavo Maradona. Difficile pensare di essere ai prossimi Mondiali. E su Mbappé...' Calciomercato.com

Mondiali, Messi e il retroscena sul rigore decisivo: “Ecco cosa ho detto a Montiel” ItaSportPress

Lionel Messi torna parlare del trionfo della sua Argentina ai Mondiali 2022. Lo fa in una lunga intervista a Olé, in cui ripercorre momenti ed emozioni di quei giorni magici: "La preghiera durante il ...Lionel Messi torna a parlare. Il capitano della nazionale argentina ha rilasciato una lunga intervista a Olé, dove ha voluto soffermarsi sul trionfo dell’Albiceleste ai Mondilali in Qatar: "Ho ...