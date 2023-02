Aprire una Partite Iva | cosa cambia dal 2023?

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sono molte le persone che, visto l’attuale panorama lavorativo e la costante crisi economica che sembra non avere fine, valutano la possibilità diuna Partita Iva. Infatti, e secondo i dati forniti dall’ Osservatorio sulleIva pubblicato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, nel terzo trimestre del 2022 si sono create oltre 94.000 nuoveIva. Ma la domanda principale è sempre la stessa: quando convienela partita Iva. Rispetto a questo punto dobbiamo sicuramente parlare delle novità che si presentano in questoper i lavoratori autonomi. La grande novità riguarda il limite dei ricavi e dei compensi che consente di usufruire del regime forfettario e che è stato aumentato di 20.000 euro, passando da 65.000€ a 85.000 euro l’anno. Ricordiamo che il regime ...

Armati di pistola hanno minacciato i presenti costringendoli, a quanto si apprende, adcassaforte. Pare che i tre si siano mossi con estrema padronanza nella villa del cantante dei Pooh e, ...Si parla dicassaforte che il cantautore abbia dovutosotto la minaccia delle armi. I banditi sarebbero entrati in azioni domenica 29 gennaio. Il bottino pare sia ancora da quantificare e ...

Quando conviene aprire una Partita IVA Benzinga Italia

Come aprire una pizzeria: la guida completa Agrodolce

Aprire una piccola impresa: alcuni consigli utili per risparmiare Info Cilento

Attività che non conoscono crisi: 11 idee su cui puntare nel 2023 Partita Iva

PNRR: per aprire un'attività produttiva basterà inviare una Pec Teknoring

Francesco Facchinetti sfoga la sua rabbia sui social per l'aggressione subita dal padre, Roby Facchinetti mentre si trovava nella sua casa ai piedi di Città Alta a Bergamo con la ...Chiara Ferragni e Fedez alloggiano in una villa di lusso alla Cipressa, a pochi km da Sanremo, per i giorni del Festival. Ecco dove si trova e quanto è grande.