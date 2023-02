Anzio | manutenzione straordinaria delle strade comunali a Lido delle Sirene

(Di venerdì 3 febbraio 2023)– Ad, in località, sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale lungo Via Circe, Via Sibilla, Via Venezia, Via Rimini, Via Leda, Via dei Lillà, ViaOrchidee e Via della Stazione. Le opere di, coordinate dall’Ufficio Tecnico Comunale, saranno ultimate nei prossimi giorni. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca ...

Ad, in località Lido delle Sirene, sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale ... Le opere distraordinaria, coordinate dall'ufficio tecnico comunale, saranno ...

