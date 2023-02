Anzio | calci e pugni ai genitori per estorcergli denaro | arrestato 32enne

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Azio – Gli agenti del Commissariato-Nettuno sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di un uomo picchiato e minacciato dal figlioa causa del rifiuto di dargli dei soldi. Giunti nei pressi dell’abitazione, gli agenti hanno sentito le urla dell’uomo che minacciava il padre e neanche la presenza dei poliziotti è riuscita a placare la sua rabbia, inveendo anche nei loro confronti. Una volta riportato alla calma, ilsi è giustificato dicendo che igli dovevano dei soldi sottrattigli in passato necessari per sostenersi economicamente ma loro si erano rifiutati. Il padre del ragazzo ha riferito invece agli agenti che da tempo erano costretti a subire continue minacce, vessazioni e lesioni a seguito delle continue richieste dida parte del figlio tanto da ...

I fatti risalgono al 13 gennaio scorso, quando gli agenti del commissariato di- Nettuno, nel ... che l'ha minacciata, presa ae pugni e costretta a salire in macchina. Una volta a bordo, l'...In due, col volto nascosto da cappello e sciarpa, lo hanno picchiato a turno cone pugni. Il ... Sigarette che erano destinate ai comuni di Aprilia,e Nettuno. Tuttavia la vittima era ...

Non era la prima volta che picchiava i genitori: già in un'altra occasione la madre l'aveva denunciato alle forze dell'ordine dopo essere stata presa a calci e pugni dal figlio