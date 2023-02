Antonella Fiordelisi | il suo ex Gianluca si scaglia contro Edoardo

Nella casa del Gf vip è andato in scena il ' Gf game night ' dove Oriana Marzoli e, una di fronte all'altra, se ne sono dette di tutti i colori. In particolare, non sono passate inosservate le frasi pronunciate dacontro quella che la ragazza vede ...Leggi anche > GFVip,offesa: 'Ho recitato in uno spot importante, ora non posso fare la cretina così' A partire con le domande è stato Antonino Spinalbese che ha chiesto a ...

"Coniglio arrapato!", l'ex fidanzato di Antonella demolisce Donnamaria Blog Tivvù

Grande Fratello Vip, Giaele e Tavassi contro Antonella Fiordelisi: "Non guarda in faccia a nessuno per arrivare in finale" ComingSoon.it

Gf Vip, l'ex di Antonella Fiordelisi annienta Edoardo: "Un coniglio arra*ato" TorreSette

Gf Vip 7, in dubbio l’ingresso di Gianluca Benincasa nella Casa Isa e Chia

Ex di Antonella Fiordelisi entra al GF Vip, il padre: “Sono esterrefatto” Gossipblog

Nella casa del Gf vip è andato in scena il "Gf game night" dove Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, una di fronte all'altra, se ne sono dette di tutti i colori.Il volto di Forum demolito dall'ex fidanzato della modella: "Ha fatto sempre il cagnolino" Continuano a non sfuggire agli spettatori del reality che vede ...