Annuncio a sorpresa de LaLiga | “Barcellona-Real Madrid a Città del Messico” | ma non è come sembra!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Oggi nel mondo del calcio risulta assolutamente normale giocare gare importanti in giro per il Mondo. La lista è ormai ricca di esempi, che variano dalla Supercoppa Italiana a quella Spagnola, passando per il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate giocato nel 2018 al Santiago Bernabeu. Oramai nulla è più scontato, anche per una partita come. Il clasico è da giorni finito in una fitta spirale mediatica, alimentata da un tweet rilasciato dal profilo ufficiale de, in cui era chiara tale frase: “El Clásico: México”, contornato poi con data e luogo dello svolgimento, ovverodel. Ma quindi, il clasico si giocherà in...