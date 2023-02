Annette Bening protagonista di Apples Never Fall | nuova miniserie Peacock

(Di venerdì 3 febbraio 2023)sarà ladella, basata sull’omonimo romanzo di Liane Moriarty. Melanie Marnich adatterà il libro per lo schermo e sarà anche produttrice esecutiva e showrunner. David Heyman sarà produttore esecutivo attraverso la Heyday Television. Moriarty è anche produttore esecutivo insieme ad Albert Page e Jillian Share. Chris Sweeney sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi, compreso il primo. Secondo la logline ufficiale, la serie “è incentrata sui Delaney, che dall’esterno sembrano essere una famiglia invidiabilmente soddisfatta. Gli ex allenatori di tennis Joy () e Stan sono genitori di quattro figli adulti. Dopo decenni di matrimonio, hanno finalmente venduto ...

Più del protagonista in A proposito di Henry spicca la sempre bravissima. Film con ottimi momenti e qualche melensaggine, che si fa vedere soprattutto grazie alle performance dei ...(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310) American Beauty 5 Oscar a un film simbolo degli anni 90,, con Kevin Spacey e, diretti da Sam Mandes. Un quarantenne insoddisfatto si ...

Cinque film in streaming con protagonisti che perdono la memoria ComingSoon.it

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 13 Gennaio, in prima e ... ComingSoon.it

"American Beauty", cosa c'è davvero dietro una famiglia normale Liberoquotidiano.it

Serata romantica Con "La vita in un attimo”, passioni intrecciate dalla Grande Mela alla Spagna Io Donna

Atmosfera Zero su Rai Movie - Guida TV Guida TV

Questo espediente narrativo ha dato origine a opere di generi diversi, come dimostrano i seguenti film in streaming.Ecco un assaggio delle migliori uscite in streaming di quest'anno, da The Killer di David Fincher a Rebel Moon di Zack Snyder, passando per Murder Mistery 2, con Jennifer Aniston e Adam Sandler ...