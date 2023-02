Anche Ilaria Cucchi va pellegrinaggio da Cospito E lui | «Non voglio più incontrare i politici»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La sinistra senza idee, alla ricerca disperata di un tema politico, continua la demagogica sfilata da Alfredo, nel tentativo di trasformarlo in martire e ricavarne qualche consenso tra gli estremisti rossi. Dopo i parlamentari del Pdla senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistraè andata indal detenuto anarchico al 41 bis in sciopero della fame da oltre cento giorni per protestare contro il carcere duro. Il copione è sempre lo stesso.va daLasi è mostrata allarmata: «Alfredopeggiora di giorno in giorno, di ora in ora». Una visita di circa un’ora al carcere di Opera a Milano. «La cosa che mi dà più preoccupazione – ha aggiunto ...