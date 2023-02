Anarchici | termina in stazione corteo per Cospito a Milano | domani presidio a Opera

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 03 feb. - (Adnkronos) - Èto dove era iniziato, in piazza Duca d'Aosta, davanti allaCentrale di, ilnon autorizzato in solidarietà con Alfredo, il detenuto anarchico in sciopero della fame da oltre cento giorno contro il carcere duro. I manifestanti, preceduti da polizia e carabinieri in tenuta anti sommossa, hanno sfilato per circa un'ora e mezza, gridando “il 41 bis è tortura, lo Stato stragista non ci fa paura”, “fuori tutti dalle galere, dentro solo macerie” e diversi cori contro la polizia. Tra forze dell'ordine e manifestanti non c'è stato alcun contatto. “Grazie Alfredo perché sta facendo un sacrificio enorme. La solidarietà va a lui e alle migliaia di persone al 41 bis, che vivono una condizione schifosa”, ha detto una donna al megafono, prima di dare ...